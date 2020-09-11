События

12:30 11.09.2020

В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

2 мин читать
В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Новости, к сожалению, неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 чел.; 1 чел. на 10 кв. м площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 чел.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций также временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 чел. на 10 кв. м помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, - сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

Киев попал в "оранжевую" зону".

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 11.09.2020
Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

12:42 11.09.2020
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

12:21 11.09.2020
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

12:17 11.09.2020
Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

12:17 11.09.2020
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

11:55 11.09.2020
В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

10:33 11.09.2020
У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

10:29 11.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

10:28 11.09.2020
Андреевский спуск приглашает на празднование Дня рождения!

Андреевский спуск приглашает на празднование Дня рождения!

09:49 11.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Борис Ложкин запускает проект украино-еврейских исследований в Тель-Авивском университете

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА