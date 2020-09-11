События

12:21 11.09.2020

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

2 мин читать
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

Ситуация с учебным процессом в Киеве в условиях пандемии – контролируемая, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии. Обеспечил учебные заведения дезинфицирующими средствами. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков - будет наше особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр сообщил, что сегодня работают 426 столичных школ из 428. Из-за выявленных случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общем 126 классов, - где больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174. И 83 педагога", - сообщил Кличко.

Относительно детских садов, мэр отметил, что из-за выявленных случаев вируса временно закрыты два учреждения дошкольного образования: в Деснянском и в Печерском районах.

Два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

"Всего из 568-ми коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты из-за плановых ремонтов. Наполненность детей в садиках - почти 51 процент. Многие родители, учитывая на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников", - рассказал Кличко.

Теги: #кличко #школа #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 11.09.2020
Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

12:42 11.09.2020
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

12:30 11.09.2020
В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

12:17 11.09.2020
Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

12:17 11.09.2020
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

11:55 11.09.2020
В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

10:33 11.09.2020
У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

10:29 11.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

09:49 11.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

09:31 11.09.2020
Верещук вызвала Кличко на дебаты

Верещук вызвала Кличко на дебаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Борис Ложкин запускает проект украино-еврейских исследований в Тель-Авивском университете

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА