В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

Ситуация с учебным процессом в Киеве в условиях пандемии – контролируемая, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии. Обеспечил учебные заведения дезинфицирующими средствами. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков - будет наше особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр сообщил, что сегодня работают 426 столичных школ из 428. Из-за выявленных случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общем 126 классов, - где больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174. И 83 педагога", - сообщил Кличко.

Относительно детских садов, мэр отметил, что из-за выявленных случаев вируса временно закрыты два учреждения дошкольного образования: в Деснянском и в Печерском районах.

Два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

"Всего из 568-ми коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты из-за плановых ремонтов. Наполненность детей в садиках - почти 51 процент. Многие родители, учитывая на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников", - рассказал Кличко.