Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

У 404 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, семеро заболевших скончались, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Новости, к сожалению, - неутешительны. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка. Умерли в сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет. А также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая", - подчеркнул он.