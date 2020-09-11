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12:17 11.09.2020

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

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Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, за исключением Молдовы, вошли в "зеленую" зону по распространению COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 11 сентября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (88,1). Всего - 47 стран.

В "красную" зону, по-прежнему, входит Молдова (152,4 на 100 тыс.). Румыния перешла из "красной" в "зеленую" зону (85,5 на 100 тыс.).

Среди стран "красной" зоны также Франция, Испания, Черногория, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (25,7 на 100 тыс.), Польша (21,5 на 100 тыс.), Словакия (24,8 на 100 тыс.), Венгрия (45,3 на 100 тыс.) и РФ (44,5 на 100 тыс.).

Теги: #коронавирус #граница
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