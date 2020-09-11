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12:15 11.09.2020

Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

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Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

В выходные дни в Украине ожидается сухая и спокойная погода, ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 6-11 °, днем 20-25 °, в южной части и на Закарпатье ночью 12-17 °, днем 24-29 °.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9° в 1909г., самая низкая ночью 4,3° в 1893г.

В воскресенье, 13 сентября, также осадков не будет.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных и северных областях 6-11° тепла, днем 22-27°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 25-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 9-11°, днем 25-27°.

11 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #прогноз
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