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12:10 11.09.2020

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

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Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

В результате пожара в частном доме во Львовской области погиб годовалый ребенок, еще двоих детей спасли родители, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным управления, пожар вспыхнул в частном доме в селе Звертов Жолквовского района около семи часов утра пятницы.

"На момент возгорания в доме находилось трое детей, родители вынесли детей из пылающего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадали, а мальчик 2019 года рождения получил ожоги и умер по дороге в больницу", – указано в сообщении.

Пожар ликвидирован в 07:57. Огонь уничтожил домашние вещи на площади 5 м.кв, повредил потолок на площади 16 м.кв. и 30 м.кв. стен здания. Причины пожара выясняют.

Теги: #пожар #львовская_область
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