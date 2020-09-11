Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

Количество зафиксированных банками мошеннических операций с платежными картами по итогам января-июня 2020 года увеличилось до 47,5 тыс., что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook в четверг вечером.

Согласно сообщению, сумма таких операций за первое полугодие текущего года возросла на 10% к первому полугодию прошлого года (г/г) – до 86,4 млн грн.

Вместе с тем Нацбанк уточнил, что удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составил всего 0,0048% (в первой половине 2019 года - 0,0043%).

"В то же время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес потери из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем", – отметила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая, которую цитирует пресс-служба.

Указывается также, что в январе-июне 2020 года средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился на 13,4% г/г – до 1,82 тыс. грн, а количество банков, подвергшихся таким убыткам, снизилось до 27 (40% от общего количества банков) с 30 (44%).

"НБУ будет продолжать информационную кампанию #ШахрайГудбай и совместно с партнерами обеспечит как можно более широкое распространение знаний о финансовой безопасности, чтобы информация о мошеннических сценариях стала доступной всем согражданам", – подчеркнула Войтицкая.

Как сообщалось, НБУ в июле 2020 года запустил информационную кампанию #ШахрайГудбай, в рамках которой регулятор совместно с 60 партнерами (в том числе с "Нова Пошта" и Vodafone Украина) обучают украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.