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11:00 11.09.2020

Борис Ложкин запускает проект украино-еврейских исследований в Тель-Авивском университете

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Симха Голдин, директор Центра исследований диаспоры Гольдштейн-Горен Тель-Авивского университета (занимается исследованиями истории и наследия еврейского народа и его культуры в диаспоре во всех областях) во время Kyiv Jewish Forum 2020 объявил о том, что в центре открывается новый проект украинских и еврейских исследований.

 "Мне очень приятно объявить о создании нового проекта в центре - инициативы украинских и еврейских исследований. Это стало возможным благодаря щедрой поддержке Еврейской конфедерации Украины и Евроазиатского еврейского конгресса. Я хочу особенно поблагодарить доктора Хаима Бен Якова и господина Бориса Ложкина за помощь и преданность делу в создании этого проекта", - сказал Голдин.

По его словам, целью украинско-еврейской исследовательской инициативы является изучение истории и культуры евреев на украинских землях с древних времен до наших дней. Будут рассмотрены отношения между еврейской общиной и нееврейским обществом, в котором они существовали.

"До революции Украина была одним из основных центров еврейской жизни и культуры иудаизма в Восточной Европе", - отметил Голдин.

По его словам, почти все основные события в еврейской истории Восточной Европы происходили именно в Украине. В то же время, относительно немного исследований было посвящено специально истории этих общин и особенностям украинского контекста, которые сделали эти общины столь продуктивными и динамичными.

"Проект центра направлен на признание важности изучения уникальности еврейской общины Украины и ее богатой истории", - сказал директор Центра исследований диаспоры Гольдштейн-Горен Тель-Авивского университета.

Как сообщалось, Kyiv Jewish Forum -2020 проходил 8-9 сентября в режиме онлайн. Форум организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с The Jerusalem Post. В первый день форума к участникам с приветственной речью обратился президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента ЕКУ Бориса Ложкина, ежегодный Kyiv Jewish Forum стал глобальной платформой для обсуждения самых актуальных проблем еврейской общины и всего мира.

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