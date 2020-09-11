Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Беларуси не стоит ориентироваться только на Россию, или только на Запад, считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве.

"Нам не следует придерживаться только России, но и не смотреть только в сторону Европы. Может, мы выберем собственный путь", - сказала Тихановская в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос, готова ли она бороться за вступление Беларуси в ЕС, или предпочла бы, чтобы страна осталась в сфере влияния России.

При этом Тихановская отметила, что "об этом говорить пока еще слишком рано, прежде, необходимо выйти из кризиса".

"Сейчас трудно прогнозировать, сколько продлится наша борьба. Пусть как можно меньше. 5 ноября истекает срок полномочий (президента Беларуси) Лукашенко, тогда он лишится законной силы, хотя уже сейчас его не принимают в стране. После этой даты ни одно его распоряжение не будет иметь юридической силы. Именно до этой даты мы должны начать диалог о мирной передаче власти и проведении новых свободных выборов", - добавила она.

Тихановская считает, что Лукашенко рано или поздно придется уйти, и отмечает, что оппозиция намерена добиваться этого "как и прежде, мирными протестами и забастовками".

"Я сначала немного испугалась, когда люди начали бастовать. Я - неопытный политик и думала, что это может привести к экономическому кризису и вызвать недовольство людей. Хотя теперь белорусы убеждают меня, что готовы какое-то время продержаться в условиях экономического кризиса. Я знаю, что европейские страны помогут нам выйти из этого кризиса", - сказала она.

Отвечая на вопрос, не примкнет ли она к группе белорусских диссидентов, обосновавшихся на Западе, она ответила: "Абсолютно нет. Я вернусь домой. То, что происходит сейчас, не продлится долго. Уже скоро все изменится".

В Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным. К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.