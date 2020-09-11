События

10:43 11.09.2020

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

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В Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень утром в пятницу в поле упал дельтаплан, погиб пилот летательного транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт", - сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на место происшествия сразу были направлено отделение спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения дельтаплана устанавливаются.

Теги: #гсчс #житомирская_область
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