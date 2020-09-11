ВАКС избрал экс-руководителю аэропорта "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5,2 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, применив к бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тыс. грн, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и представить документ, это подтверждающий, следователю, прокурору, суду", - говорится в сообщении на странице "Фейсбук".

Кроме того, с момента избрания меры пресечения в виде залога подозреваемый обязан выполнять возложенные на него обязанности: прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детективов, прокуроров или суда; сообщать детективам, прокурору об изменении места проживания и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Подозреваемый также должен сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из страны.

"Срок действия обязанностей - до 11 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомили экс-руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальника службы арендных отношений аэропорта о подозрении в незаконном распоряжении имуществом, нанесшим ущерб на сумму более 16,5 млн грн.

По данным следствия, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 гг. на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора с 18 сентября 2014 года занимал Евгений Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.