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09:19 11.09.2020

В Кривом Роге произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

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В Кривом Роге произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Вечером 10 сентября в Кривом Роге произошел пожар на территории полигона твердых бытовых отходов, спасатели локализовали возгорание, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"10 сентября в 20:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Симбирцева Саксаганского района Кривого Рога, горит полигон твердых бытовых отходов", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что на территории полигона твердых бытовых отходов горит мусор на площади 850 кв. м.

Возгорание локализовано в 1:20. Его ликвидация продолжается.

К тушению пожара привлечены 12 чел. личного состава, 3 ед. пожарно-спасательной техники, техника и сотрудников ООО "Экоспецтранс" и КП "Кривбасгорводоканал".

Теги: #пожар #кривой_рог
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