В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

В Одесской области бывшему чиновнику "Укрзализныци" прокуратура сообщила о подозрении в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в сумме почти 100 тыс. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По процессуальному руководству прокуроров Одесской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении бывшему начальнику одного из структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога" в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 2017 года по ноябрь 2018 года чиновник с целью завладения бюджетными средствами подавал сфальсифицированы заявления на получение компенсации за аренду жилья, где фактически ни дня не жил.

Как отмечается, к заявлению злоумышленник приобщал поддельные заранее документы, а именно договор аренды однокомнатной квартиры и выписку из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности.

"На основании указанных сфальсифицированных документов Укрзализныця компенсировала подозреваемому расходы по аренде жилья на общую сумму почти 100 тыс. грн", - сказано в сообщении.