В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 4 человека и 12 пострадали

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП вблизи с. Иванков Бориспольского района, погибли четыре человека, еще 12 пострадали, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"11 сентября в 3:10 вблизи с. Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Для деблокирования от ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.