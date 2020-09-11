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07:01 11.09.2020

Трамп не намерен переносить сроки решения вопроса с китайским приложением TikTok

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Трамп не намерен переносить сроки решения вопроса с китайским приложением TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о продаже или закрытии китайского приложения TikTok должен быть решен до 15 сентября, как он потребовал ранее.

"Никакого переноса сроков не будет, крайний срок - это 15 сентября", сказал он журналистам.

Президент отметил: "Да, вопрос с TikTok продвигается. Посмотрим, что из этого выйдет. Его либо закроют, либо продадут. Так что мы либо закроем его в нашей стране из соображений безопасности, либо он будет продан".

Как сообщалось, 6 августа текущего года Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США, если операции сервиса в Соединенных Штатах не будут проданы американской компании.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.

Теги: #сша #китай #сроки #компания
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