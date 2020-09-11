В СНБО подписали Меморандум о сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем (IFES), сообщила пресс-служба СНБО.

"Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк и Старший директор Международного фонда избирательных систем (IFES) Питер Эрбен подписали Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом СНБО Украины и IFES", - говорится в сообщении.

Документ направлен на организацию сотрудничества в сферах кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, в частности развитие системы подготовки и переподготовки кадров в сфере защиты критической инфраструктуры и киберзащиты критической инфраструктуры.

Демедюк ознакомил Эрбена с работой Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Украины и отметил, что Центр приобретает все большее значение в жизни государства, поскольку в нем на высшем уровне «объединенные усилия и ресурсы для противодействия угрозам в киберпространстве, информационном пространстве и угрозам критической инфраструктуре.

"Если мы говорим о кибербезопасности, то она сегодня охватывает безопасность повседневной жизни людей и страны во всех сферах", - добавил он.

Демедюк поблагодарил государств-партнеров и соответствующие организации, в частности IFES, за всестороннюю поддержку в развитии национальной системы кибербезопасности.

"Мы искренне благодарим за помощь наших международных партнеров - за инициативу, примеры, экспертную поддержку", - отметил он, добавив, что Украина готова делиться собственным практическим опытом противодействия киберугрозам.

Также он выразил уверенность, что Меморандум с IFES будет способствовать привлечению лучших мировых практик для усиления национальной системы образования и обучения по вопросам защиты критической инфраструктуры и киберзащиты критической инфраструктуры.

"В дальнейшем это будет способствовать разработке эффективных стратегий деятельности владельцев и управленцев критической инфраструктуры, сделает их активы более безопасными и жизнеспособными", - отметил С. Демедюк.

В свою очередь, Эрбен убежден, что киберугрозы являются "одними из основных угроз демократии во всем мире", что требует углубления сотрудничества государств-партнеров в вопросах эффективного противодействия этим угрозам. Он подчеркнул важность работы НКЦК и выразил готовность в дальнейшем углублять сотрудничество, в частности в направлении обмена опытом использования глобальных технологий, интернет-голосования и проведение обучения для взрослых по кибербезопасности и киберзащиты.