События

06:32 11.09.2020

В СНБО подписали Меморандум о сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем

2 мин читать
В СНБО подписали Меморандум о сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным фондом избирательных систем (IFES), сообщила пресс-служба СНБО.

"Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк и Старший директор Международного фонда избирательных систем (IFES) Питер Эрбен подписали Меморандум о сотрудничестве между Аппаратом СНБО Украины и IFES", - говорится в сообщении.

Документ направлен на организацию сотрудничества в сферах кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, в частности развитие системы подготовки и переподготовки кадров в сфере защиты критической инфраструктуры и киберзащиты критической инфраструктуры.

Демедюк ознакомил Эрбена с работой Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при СНБО Украины и отметил, что Центр приобретает все большее значение в жизни государства, поскольку в нем на высшем уровне «объединенные усилия и ресурсы для противодействия угрозам в киберпространстве, информационном пространстве и угрозам критической инфраструктуре.

"Если мы говорим о кибербезопасности, то она сегодня охватывает безопасность повседневной жизни людей и страны во всех сферах", - добавил он. 

Демедюк поблагодарил государств-партнеров и соответствующие организации, в частности IFES, за всестороннюю поддержку в развитии национальной системы кибербезопасности.

"Мы искренне благодарим за помощь наших международных партнеров - за инициативу, примеры, экспертную поддержку", - отметил он, добавив, что Украина готова делиться собственным практическим опытом противодействия киберугрозам.

Также он выразил уверенность, что Меморандум с IFES будет способствовать привлечению лучших мировых практик для усиления национальной системы образования и обучения по вопросам защиты критической инфраструктуры и киберзащиты критической инфраструктуры.

"В дальнейшем это будет способствовать разработке эффективных стратегий деятельности владельцев и управленцев критической инфраструктуры, сделает их активы более безопасными и жизнеспособными", - отметил С. Демедюк.

В свою очередь, Эрбен убежден, что киберугрозы являются "одними из основных угроз демократии во всем мире", что требует углубления сотрудничества государств-партнеров в вопросах эффективного противодействия этим угрозам. Он подчеркнул важность работы НКЦК и выразил готовность в дальнейшем углублять сотрудничество, в частности в направлении обмена опытом использования глобальных технологий, интернет-голосования и проведение обучения для взрослых по кибербезопасности и киберзащиты.

Теги: #снбо #ifes #украина #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:32 11.09.2020
На КПВВ в Луганской и Донецкой областях к концу года планируют открыть сервисные центры

На КПВВ в Луганской и Донецкой областях к концу года планируют открыть сервисные центры

04:06 11.09.2020
На Прикарпатье во взятке правоохранителю разоблачили семь директоров лесхоза

На Прикарпатье во взятке правоохранителю разоблачили семь директоров лесхоза

04:04 11.09.2020
На просп. Бандеры частично ограничат движение 11-13 сентября и 18-20 сентября

На просп. Бандеры частично ограничат движение 11-13 сентября и 18-20 сентября

02:29 11.09.2020
В Полтаве и Одессе разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов

В Полтаве и Одессе разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов

00:11 11.09.2020
Кравчук заявил, что срыв инспектирования у Шумов не является срывом Минских соглашений

Кравчук заявил, что срыв инспектирования у Шумов не является срывом Минских соглашений

23:04 10.09.2020
Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на американские санкции

Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на американские санкции

22:51 10.09.2020
В Запорожье прошла акция протеста против решения ТКГ о совместном с боевиками патрулировании боевых позиций

В Запорожье прошла акция протеста против решения ТКГ о совместном с боевиками патрулировании боевых позиций

22:33 10.09.2020
Компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью Гордону

Компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью Гордону

22:23 10.09.2020
На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

22:10 10.09.2020
Под резиденцией Зеленского в Конча-Заспе зажгли фейерверки и файеры

Под резиденцией Зеленского в Конча-Заспе зажгли фейерверки и файеры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Оболонском районе Киева в ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина - полиция

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не намерен переносить сроки решения вопроса с китайским приложением TikTok

Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

ВОЗ и Еврокомиссия создали Совет по глобальному сотрудничеству в лечении коронавируса

У президентской резиденции в Конча-Заспе началась акция протеста

ООН призвала страны выделить $35 млрд для разработки тестов и вакцины от COVID-19

Пожар в порту Бейрута перекинулся на склад с продовольственной помощью - Красный Крест

В Молдове за сутки выявлено 560 новых случаев COVID-19, скончались 10 пациентов - Минздрав

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА