На КПВВ в Луганской и Донецкой областях к концу года планируют открыть сервисные центры

На контрольно-пропускных пунктах в Луганской и Донецкой областях к концу 2020 года планируют открыть два сервисных центра, сообщила пресс-служба Луганской областной госадминистрации.

"Работы по их сооружению начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ Счастье Луганской области, а в декабре - на КПВВ Новотроицкое Донецкой области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется на средства инвесторов: по 9,1 млн грн на каждый сервисный центр. Инвестором объекта на КПВВ Счастье выступила компания "ОСТО-ГРУПП", на КПВВ Новотроицкое - компания "Новая почта".

Как сообщается, в каждом сервисном центре будет действовать ЦНАП, почтовое отделение, комнаты отдыха, кафетерий, туалет, магазин. Предусмотрены также комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, будет работать Wi-Fi, системы кондиционирования.

Сервисные центры будут построены из сборных модульных конструкций. Всего в Донецкой и Луганской областях их будет семь - на шести существующих КПВВ и новому - в Счастье.

"Наша задача - создать максимально удобные, функциональные КПВВ, чтобы наши граждане как те, что пересекают КПВВ, так и те, кто живет на подконтрольной правительству Украины территории, могли получать все услуги максимально удобно и оперативно. От услуг почтовых и банковских отделений в административных и социально-гуманитарных. Люди несут на себе ощутить доступность государственных сервисов", - отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что Минреинтеграции вводит комплексный подход для решения вопроса надлежащего обустройства КПВВ и предоставления услуг на админграницах и на линии разграничения, поэтому все КПВВ будут в подчинении одного балансодержателя - ГП "Реинтеграция и восстановление". Для предоставления комплексных социальных и гуманитарных услуг на КПВВ будет осуществлен отбор персонала ГП, который будет обеспечивать высококачественный сервис для лиц, пересекающих линию разграничения и админмежах АР Крым.