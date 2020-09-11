События

04:04 11.09.2020

На просп. Бандеры частично ограничат движение 11-13 сентября и 18-20 сентября

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На просп. Бандеры частично ограничат движение 11-13 сентября и 18-20 сентября

На проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение с 00:00 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"На проспекте Степана Бандеры активно продолжается капитальный ремонт. В течение этих и следующих выходных дорожники планируют устроить верхний слой покрытия на участке от ул. Героев Сталинграда до ул. Оболонского. Во время работ движение будет частично ограничено", - сказано в сообщении.

Как отмечается, оснонвные работы будут проводить ночью.

Также временно изменятся трассы троллейбусных маршрутов.

Теги: #транспорт #проспект_бандеры #украина #ограничение
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