На просп. Бандеры частично ограничат движение 11-13 сентября и 18-20 сентября

На проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение с 00:00 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"На проспекте Степана Бандеры активно продолжается капитальный ремонт. В течение этих и следующих выходных дорожники планируют устроить верхний слой покрытия на участке от ул. Героев Сталинграда до ул. Оболонского. Во время работ движение будет частично ограничено", - сказано в сообщении.

Как отмечается, оснонвные работы будут проводить ночью.

Также временно изменятся трассы троллейбусных маршрутов.