Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Во Франции зарегистрировали за сутки рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Согласно данным ведомства, выявлено 9,8 тыс. новых случаев COVID-19.

Кроме того, отмечается, что в стране проведено 10 млн тестов на определение коронавируса.

Ранее в четверг глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что властям регионов Франции, где фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса COVID-19, нужно сделать все, чтобы избежать введения карантина на региональном уровне. Он отметил, что власти тщательно отслеживают ситуацию в 20 крупных городах, включая Марсель, Бордо и регион Парижа.

Всего с начала распространения коронавируса в стране диагностировали более 340 тыс. заражений, число летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 30 тыс.