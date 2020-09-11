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00:41 11.09.2020

Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

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Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

Хакеры из России предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.

"Сегодня мы сообщаем о действиях, явно показывающих, что иностранные группы активизируются в связи с выборами 2020 года", - отметили в Microsoft.

По данным специалистов компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более 200 организаций. "Многие из них прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе", - подчеркивают в Microsoft. При этом мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.

Агентство Associated Press отмечает, что, по версии Microsoft, эти хакерские атаки проводила группировка Fancy Bear, которая занималась подобными вещами и перед предыдущими американскими выборами. Согласно утверждениям Microsoft, за этой группировкой стоит российская военная разведка.

Кроме того, в компании зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы. При этом в Microsoft не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.

По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить.

Теги: #сша #россия #выборы #хакеры
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