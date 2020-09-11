События

00:19 11.09.2020

Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

1 мин читать
Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси.

"Высокий представитель, заместитель председателя (Еврокомиссии) выразил обеспокоенность политической ситуацией и ситуацией с правами человека в Белоруссии, а также эскалацией жестокого подавления мирных протестов. Он подчеркнул важность уважения базовых свобод белорусского народа и необходимость участия белорусских властей в инклюзивном национальном диалоге", - сообщила в четверг в своем коммюнике Европейская внешнеполитическая служба.

Боррель информировал Гутерриша о реакции ЕС на события в Беларуси, а также на ситуацию в Восточном Средиземноморье, согласованную министрами иностранных дел стран на встрече в Берлине 27-28 августа. Он рассказал об итогах своей недавней поездки в Ливию.

Что касается Ливии, то глава дипломатии ЕС приветствовал объявление 21 августа о прекращении огня и подчеркнул важность создания условий для постоянного соглашения. Он выразил полную поддержку ЕС Берлинского процесса под эгидой ООН и усилий, направленных на активизацию политического процесса, соблюдение прекращения огня и снятие нефтяной блокады.

Теги: #позиция #ес #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 10.09.2020
На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

19:45 10.09.2020
Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

17:52 10.09.2020
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

17:46 10.09.2020
Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

16:09 10.09.2020
ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

15:08 10.09.2020
Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

13:12 10.09.2020
Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

11:51 10.09.2020
Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее похищения и угрозы убийством, сообщают соратники

Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее похищения и угрозы убийством, сообщают соратники

11:07 10.09.2020
Лукашенко заявляет, что не отдаст власть

Лукашенко заявляет, что не отдаст власть

09:40 10.09.2020
Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Оболонском районе Киева в ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина - полиция

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

Кравчук заявил, что срыв инспектирования у Шумов не является срывом Минских соглашений

ВОЗ и Еврокомиссия создали Совет по глобальному сотрудничеству в лечении коронавируса

Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на американские санкции

В Запорожье прошла акция протеста против решения ТКГ о совместном с боевиками патрулировании боевых позиций

Компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью Гордону

На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

Под резиденцией Зеленского в Конча-Заспе зажгли фейерверки и файеры

У президентской резиденции в Конча-Заспе началась акция протеста

ООН призвала страны выделить $35 млрд для разработки тестов и вакцины от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА