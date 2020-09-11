Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси.

"Высокий представитель, заместитель председателя (Еврокомиссии) выразил обеспокоенность политической ситуацией и ситуацией с правами человека в Белоруссии, а также эскалацией жестокого подавления мирных протестов. Он подчеркнул важность уважения базовых свобод белорусского народа и необходимость участия белорусских властей в инклюзивном национальном диалоге", - сообщила в четверг в своем коммюнике Европейская внешнеполитическая служба.

Боррель информировал Гутерриша о реакции ЕС на события в Беларуси, а также на ситуацию в Восточном Средиземноморье, согласованную министрами иностранных дел стран на встрече в Берлине 27-28 августа. Он рассказал об итогах своей недавней поездки в Ливию.

Что касается Ливии, то глава дипломатии ЕС приветствовал объявление 21 августа о прекращении огня и подчеркнул важность создания условий для постоянного соглашения. Он выразил полную поддержку ЕС Берлинского процесса под эгидой ООН и усилий, направленных на активизацию политического процесса, соблюдение прекращения огня и снятие нефтяной блокады.