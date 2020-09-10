ВОЗ и Еврокомиссия создали Совет по глобальному сотрудничеству в лечении коронавируса

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус открыли в четверг первое заседание совета глобальной системы сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

"Сегодняшний запуск Совета содействия приближает нас к глобальной цели: обеспечить доступ к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса для всех, кто в них нуждается, повсеместно", - сказала в своей речи фон дер Ляйен.

"Под председательством Норвегии и Южной Африки, представляющих глобальные Север и Юг, а также благодаря опыту ВОЗ и наших международных партнеров, ни одна страна или регион не останутся на обочине в этой борьбе", - подчеркнула она.

"Совет содействия высокого уровня" создан в рамках международного проекта "Ускоритель доступа к инструментам борьбы с COVID-19 (ACT-A)". В его задачи входит "ускорение разработки и внедрения вакцин, тестов и методов лечения COVID-19, а также улучшение систем здравоохранения".

"ACT-A, - по словам главы ВОЗ Гебрейесуса, - это лучший способ обеспечить равный доступ к вакцинам, средствам диагностики и терапии. Но сейчас проект испытывает дефицит финансирования в 35 млрд долларов США. Его полное финансирование сократит пандемию и быстро окупит инвестиции по мере восстановления мировой экономики".

На заседании принято политическое заявление, в котором подчеркивается, что глобальное сотрудничество является ключом к победе над вирусом.

С 15 сентября пройдет серия встреч в Генеральной Ассамблее ООН и G20 с целью мобилизации мировых лидеров на поддержку ACT-A, а 30 сентября состоится форум высокого уровня в ГА ООН.