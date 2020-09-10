В Запорожье прошла акция протеста против решения ТКГ о совместном с боевиками патрулировании боевых позиций

Запорожцы протестовали против решения Украины о совместном инспектировании своих боевых позиций вместе с донбасскими террористами и потребовали от областных властей публичного осуждения данной позиции Киева, вплоть до объявления недоверия Офису президента Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 10 сентября вечером более сотни жителей Запорожья, среди которых участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, активисты общественных организаций, провели на площади возле Запорожской облгосадминистрации митинг протеста с требованием к официальному Киеву отменить полномочия всех представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, принявшей решение о совместном с боевиками оккупированных территорий инспектировании украинских позиций на фронте.

Собравшиеся отметили, что данным решением Офис президента и руководители ТКГ перешли все "красные линии", а попытки сотрудничества с сепаратистами, убившими и искалечившими тысячи граждан Украины, являются государственной изменой.

Участники митинга подписали коллективное обращение главе Запорожской областной государственной администрации Виталию Боговину, председателю Запорожского облсовета Григорию Самардаку, а также к региональным депутатам с требованием публично осудить действия ТКГ, продемонстрировать принципиальную позицию о невозможности примирения с Россией и ее приспешниками.

Также, в обращении отмечается, что в случае продолжения действий, направленных на капитуляцию Украины в войне против российского агрессора, руководство области должно проявить свою принципиальную позицию и выразить недоверие Офису президента.

Митингующие подчеркнули, что жители Запорожья и области намерены оказывать сопротивление в случае достижения Киевом договоренностей с врагом, и попытками навязать украинскому народу мир на Донбассе ценой сдачи государственных интересов.

Атрибутика политических партий на митинге отсутствовала. Люди принесли на акцию желто-голубые флаги и исполнили государственный гимн Украины.