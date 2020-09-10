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22:23 10.09.2020

На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

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На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом

 

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 132 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 99 ранее заболевших, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Три района Буковины - Вижницкий, Глыбокский и Заставненский - смогли перейти из "красной" зоны к менее жесткой об ограничениях "оранжевой". Связано это прежде всего с уменьшением количества инфицированных. Поэтому перейти к ослаблению карантина, восстановить работу общественного транспорта, открыть школы и детсады помогают не митинги и протесты, а соблюдение простых правил", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке в четверг.

Общее количество больных с начала фиксации заболевания составило 11 847 человек.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что Герцаивщине и Кельменеччине, которые с 14 сентября будут в "красной" зоне, предстоит преодолевать новые вызовы.

Теги: #буковина #коронавирус #украина
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