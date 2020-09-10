Под резиденцией Зеленского в Конча-Заспе зажгли фейерверки и файеры

У въезда в Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управлениями делами, где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского на акции с призывом недопустить инспектирование позиций украинских военных боевиками "Л/ДНР" в зоне проведения ООС и наказать ответственных за такое решение должностных лиц зажгли пиротехнику.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" частники акции зажгли файеры у забора дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами. Также протестующие запустили фейерверки.

После этого ряд активистов расписали забор президентской резиденции лозунгами "Импичмент", "Свобода" и другими. Далее между правоохранителями и протестующими возникли небольшие стычки, которые были быстро прекращены с обеих сторон.