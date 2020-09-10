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21:39 10.09.2020

У президентской резиденции в Конча-Заспе началась акция протеста

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У въезда в Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управлениями делами (ГУД), где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского проходит акция с призывом недопустить инспектирование позиций украинских военных боевиками "Л/ДНР" в зоне проведения ООС и наказать ответственных за такое решение должностных лиц.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в протесте приняли участие "Рух опору капитуляции", партии "Национальный корпус", "Демократическая секира", "Правый сектор" и целый ряд других патриотических, ветеранских и националистических организаций.

Всего в въезда на территорию государственных дач прибыло около сотни автомобилей и около десятка мотоциклов. Численность участников акции составляет несколько сотен человек.

Протестующие перекрыли въезд в Дом отдыха ГУД и расклеили на его заборе баннеры с надписями "Нет капитуляции!". На воротах государственных дач активисты написали "Импичмент" и "503 ОБМП".

К месту происшествия привозят правоохранителей. Активисты заблокировали проезд к комплексу внедорожника Mercedes-Benz.

Присутствующие на акции требуют от президента прекратить практику согласия на инспектирование украинских позиций на фронте боевиками "Л/ДНР" или российскими войсками, а также наказать тех, кто причастен к принятию таких решений, в частности главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина .

Теги: #конча_заспа #резиденция #протест #украина
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