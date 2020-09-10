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20:56 10.09.2020

Пожар в порту Бейрута перекинулся на склад с продовольственной помощью - Красный Крест

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Пожар в порту Бейрута перекинулся на склад с продовольственной помощью - Красный Крест

Пожар в портовой зоне Бейрута распространился на склад, где хранится продовольственная помощь, сообщили в Международном Комитете Красного Креста.

В нем отметили, что из-за пожара осуществление "гуманитарных операций может быть серьезно нарушено".

Пожар вспыхнул ранее в четверг в порту ливанской столицы, где в августе прогремела серия разрушительных взрывов. Пока данных о пострадавших в результате пожара не поступало. Власти не исключают, что речь могла идти о поджоге.

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

Теги: #бейрут #склад #ливан #пожар
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