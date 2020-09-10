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20:34 10.09.2020

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим

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В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим

В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, что делает их потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Нарушение санитарных мероприятий обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости в , что связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию, а также поскольку молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

"Только за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, во время проверок было установлено, что 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, следовательно, потенциально опасные в плане распространения коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы по ст.44-3 КоАП.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 298 случаев коронавирусного заболевания, в том числе у 11 медиков.

Теги: #киев #карантин #общежития
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