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20:27 10.09.2020

Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию из-за риска заражения коронавирусом

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Премьер Финляндии вновь отправилась на самоизоляцию из-за риска заражения коронавирусом

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отправилась на самоизоляцию, так как мобильное приложение показало, что она могла заразиться коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В коммюнике кабмина Финляндии говорится, что у Марин "нет никаких симптомов и чувствует она себя хорошо".

Запущенное 1 сентября мобильное приложение по отслеживанию распространения COVID-19 в Финляндии показало, что 34-летняя премьер, вероятно, могла заразиться коронавирусом, поскольку контактировала с человеком, у которого ранее подтвердилась инфекция.

Теперь Марин сдаст анализ на коронавирус.

Финские СМИ напоминают, что это уже не первый раз, когда политик переходит на удаленную работу. На самоизоляцию Марин отправилась сначала в апреле, а потом в конце августа. Однако в оба раза коронавирус у нее не подтвердился.

Теги: #коронавирус #самоизоляция #финляндия #премьер
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