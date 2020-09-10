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20:01 10.09.2020

Командующий ООС обсудил с делегацией СММ ОБСЕ в Украине соблюдение режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Командующий ООС обсудил с делегацией СММ ОБСЕ в Украине соблюдение режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Краматорске в четверг состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы миссии господином Марком Этерингтоном для обсуждения состояния выполнения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, Кравченко подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет достигнутые договоренности.

"В то же время обратил внимание господина Марка Этерингтонона на то, что на фоне показательного контроля за полным и всеобъемлющим режимом прекращения огня украинских подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации ведут усиленную разведку позиций Объединенных сил с применением БПЛА, проводят фортификационное оборудование своих позиций как на переднем крае, так и в глубине", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В штабе ООС подчеркнули, что пытаясь вызвать огонь, вражеские подразделения осуществляют огневые провокации в сторону позиций украинских защитников.

"Такие действия носят системный характер, все делается для того, чтобы обвинить военно-политическое руководство Украины в невозможности управлять процессом установления мира и доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы", - сказано в сообщении.

Также командующий Объединенных сил отметил необходимость постоянного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования вооруженными формированиями Российской Федерации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, указав, что из-за нарушения противником договоренностей погиб украинский военнослужащий.

"По завершению встречи стороны посетили позиции украинских защитников, которые выполняют боевые задачи в районе населенного пункта Шумы, Донецкой области", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #донбас #обсє
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