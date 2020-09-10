Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

Бывший журналист госТВ Беларуси Дмитрий Семченко "задержан в рамках административного процесса", сообщила корреспонденту "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в четверг.

"Семченко задержан в рамках административного процесса, доставлен в РУВД", - подтвердила Ганусевич.

Ранее сообщения о задержании Семченко появились на интернет-порталах негосударственных СМИ.

Как сообщалось, в августе Семченко уволился с телеканала ОНТ, где был ведущим политическим обозревателем, также он входил в президентский пул. По словам Семченко, на его решение уйти повлияло жесткое обращение силовиков с участниками начавшихся после выборов акций протестов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.