В Оболонском районе Киева в ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства огнестрельного ранения мужчины в Оболонском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня в 18:15 в столичной полиции поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что 25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей после был доставлен в больничное учреждение. В свою очередь злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

"По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация", - добавили правоохранители.