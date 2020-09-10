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18:28 10.09.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в "оранжевую" зону", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

В частности, в "красную" зону будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ривненской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В "оранжевую" зону будут отнесены следующие крупные населенные пункты Украины:

- город Киев.

- города Винница и Козятин Винницкой области;

- города Бердичев и Коростень Житомирской области;

- города Ужгород и Мукачево Закарпатской области;

- город Бурштын Ивано-Франковской области;

- города Ирпень и Фастов, Киевской области;

- города Львов и Дрогобыч Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- город Черноморск Одесской области;

- города Вараш и Острог Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Кременец Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин Хмельницкой области;

- город Смела Черкасской области;

- город Новоднестровск Черновицкой области;

Также в "оранжевую" зону отнесены ряд районов в различных областях Украины.

Теги: #киев #коронавирус
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