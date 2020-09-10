Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в "оранжевую" зону", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.
В частности, в "красную" зону будут отнесены:
- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ривненской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В "оранжевую" зону будут отнесены следующие крупные населенные пункты Украины:
- город Киев.
- города Винница и Козятин Винницкой области;
- города Бердичев и Коростень Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево Закарпатской области;
- город Бурштын Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск Одесской области;
- города Вараш и Острог Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин Хмельницкой области;
- город Смела Черкасской области;
- город Новоднестровск Черновицкой области;
Также в "оранжевую" зону отнесены ряд районов в различных областях Украины.