Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

С начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30, опуликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в 14.15, российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сводке.

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - говорится в сводке.