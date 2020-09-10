События

17:52 10.09.2020

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

1 мин читать
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

Совет ЕС принял в четверг решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", сообщается в постановлении совета.

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.

В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Теги: #рф #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 10.09.2020
Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

16:09 10.09.2020
ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

14:34 10.09.2020
Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

10:32 10.09.2020
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

10:14 10.09.2020
Состояние Навального улучшается, он снова может говорить и вспомнить в деталях полет из Томска в Москву

Состояние Навального улучшается, он снова может говорить и вспомнить в деталях полет из Томска в Москву

09:40 10.09.2020
Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

18:26 09.09.2020
Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

14:43 09.09.2020
Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

13:39 09.09.2020
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

11:52 09.09.2020
Постпреды стран ЕС одобрили очередное продление индивидуальных санкций против РФ

Постпреды стран ЕС одобрили очередное продление индивидуальных санкций против РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Почти четверть украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины

Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 14 сентября -Киев попал в "оранжевую" зону

Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

Фонд Ахметова и ФК "Шахтер" передали 4 аппарата ИВЛ медикам в Харькове

Более 12% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны - опрос

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Почти четверть украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины

Российские наемники в 14.15 обстреляли участок возле поселка Шумы, на котором должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ

Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении в разглашении государственной тайны – прокуратура Киевской области

Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА