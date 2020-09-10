Фонд Ахметова и ФК "Шахтер" передали 4 аппарата ИВЛ медикам в Харькове

Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" 10 сентября передали 4 аппарата ИВЛ больницам Харькова (по 1 получили городские клинические больницы № 13 и 17, еще 2 – областная клиническая инфекционная больница), также медработники получили медицинскую одежду и подарочные наборы.

"Сегодня мы передаем в 3 больницы города 4 высококлассные аппарата ИВЛ. Аппараты такого высокого уровня сложно купить, так как из-за пандемии они востребованы в каждой стране мира. Пусть это оборудование придаст вам чувство уверенности в борьбе с пандемией. Но, конечно, пусть острой необходимости пользоваться этими аппаратами будет как можно меньше", - отметил директор по стратегии и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

Харьковская областная клиническая инфекционная больница получила аппараты ИВЛ в дополнение к еще двум, подаренным в июне. Суммарно клуб и фонд передали медикам Харькова и области уже 10 единиц оборудования.

Переданные украинским медикам Фондом Ахметова и ФК "Шахтер" аппараты ИВЛ автоматизированные, не нуждаются в наладке и могут быть использованы сразу, что очень важно в условиях эпидемии. В связи с этим фонд бизнесмена совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством здравоохранения создал серию образовательных проектов по работе на новом оборудовании, чтобы оказать максимальную поддержку врачам, которые его получили.