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17:32 10.09.2020

Более 12% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны - опрос

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Более 12% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны - опрос

12,6% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны, 17,9% - статус официального в отдельных регионах, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

В частности, на вопрос, какой статус должен иметь русский язык в Украине, 66,1% ответили, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык должен оставаться единым государственным, 17,9% - что русский язык должен получить статус официального в отдельных регионах Украины, 12,6% - что русский язык наравне с украинским должен иметь статус государственного на всей территории Украины, а 3,5% - затруднились ответить.

На вопрос, нарушаются ли в Украине права русскоговорящих граждан, 10,1% ответили, что постоянно нарушаются, 26,3% - нарушаются в отдельных случаях, 52,2% - не нарушаются, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают дома, 36% ответили, что на русском языке, 60,9% - на украинском языке, 1,4% - на другом, а 1,6% затруднились ответить.

На вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают на работе/учебе, 24,1% ответили, что на русском языке, 57,2% - на украинском языке, 16,2% - на украинском и русском одинаково часто, 1,4% - на другом, а 1% затруднились ответить.

Среди прочего, на вопрос, какой язык респонденты считают родным, 22% ответили, что русский, 73,4% - украинский, 1,7% - другой, а 2,9% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #язык #опрос
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