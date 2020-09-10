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17:05 10.09.2020

Почти четверть украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины

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Почти четверть украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины

24,7% украинцев не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

В частности, на вопрос, есть ли украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 42,9% ответили, что, безусловно, да, 28,7% - скорее да, 13% - скорее нет, 11,7% - точно нет, а 3,7% затруднились ответить на вопрос.

Что касается регионального распределения ответов, то на западе с данным утверждением согласились 97,3%, в центральной Украине – 77%, на юге – 62,3% и на востоке – 45%.

Также на вопрос, насколько важным для Украины является проблема развития украинского языка, 19,8% ответили, что этот вопрос относится к первоочередным, 43,9% - что этот вопрос важен, но есть более первоочередные, 32,7% - считают эти проблемы второстепенными, а 3,6% - затруднились ответить.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива" совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #опрос #языковой_вопрос #украинский_язык
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Интерфакс-Украина
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