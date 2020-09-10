Российские наемники в 14.15 обстреляли участок возле поселка Шумы, на котором должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, в 14:15, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы, Донецкая область.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В штабе ООС отмечают, что подобные действия являются открытой провокацией.

"В свою очередь Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - подчеркивается в сообщении.

Украинской стороне удалось обеспечить безопасность военнослужащих ОС, а также представителей СЦКК и ОБСЕ.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций ТКГ договорились о совместной инспекции в районе Шумов. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка. В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

10 сентября в Офисе президента Украины заявили, что согласованного инспектирования в районе поселка Шумы на Донбассе не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.