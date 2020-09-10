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15:18 10.09.2020

Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении в разглашении государственной тайны – прокуратура Киевской области

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Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении в разглашении государственной тайны – прокуратура Киевской области

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении по факту разглашения данных, являющихся государственной тайной, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел", - указывается в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Теги: #сбу
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Интерфакс-Украина
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