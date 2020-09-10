Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

Несанкционированные акции прошли в Беларуси в среду в 12 населенных пунктах, на них были задержаны 37 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" в четверг официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек", - сказала Чемоданова.

По ее данным, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных были водворены 26 граждан.