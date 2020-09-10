Согласованного в рамках ТКГ "одноразового инспектирования" исключительно одной точки позиций ВСУ в районе поселка Шумы не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны – Офис президента Украины

Согласованного в рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы на Донбассе не произойдет, в связи с постоянным изменением запросов российской стороны, подчеркивают в Офисе президента Украины.

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы по безопасности ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщает в четверг пресс-служба ОПУ.