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14:40 10.09.2020

Согласованного в рамках ТКГ "одноразового инспектирования" исключительно одной точки позиций ВСУ в районе поселка Шумы не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны – Офис президента Украины

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Согласованного в рамках ТКГ "одноразового инспектирования" исключительно одной точки позиций ВСУ в районе поселка Шумы не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны – Офис президента Украины

Согласованного в рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы на Донбассе не произойдет, в связи с постоянным изменением запросов российской стороны, подчеркивают в Офисе президента Украины.

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы по безопасности ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщает в четверг пресс-служба ОПУ.

Теги: #всу #ткг
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