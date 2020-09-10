Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана в г.Умань Черкасской области для профилактики распространения коронавируса.

На видео, опубликованном в четверг в телеграм-канале PavlovskyNews, видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.

Фонд раби Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции, личности двоих зафиксированных на видео людей уже установлена, на двух из них уже составлены протоколы.

"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шан (иудейский Новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где скончался и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

В связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября. Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.