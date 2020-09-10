События

14:34 10.09.2020

Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

1 мин читать
Россия и ОРДО выдвинули несогласованные требования по встрече в районе с.Шумы. Украина призывает к срочному заседанию рабочей группы ТКГ - источник

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в связи с несогласованными ранее требованиями российской стороны и "приглашенных из ОРДО".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, эти требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации, подписания совместного протокола.

В обращении украинской делегации содержится призыв срочно обсудить "чрезвычайную ситуацию в рамках внеочередного заседания в формате видеоконференции Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, которую предлагается созвать в кратчайшие сроки".

Украинская сторона, говорится также в письме, "положительно отмечает объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ в Украине факта отсутствия нарушения подразделениями Вооруженных сил Украины договоренности ТКГ о дополнительных мерах по поддержке режима прекращения огня".

Теги: #рф #ткг #обсе #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 10.09.2020
Кремль позитивно оценивает договоренности ТКГ по Донбассу

Кремль позитивно оценивает договоренности ТКГ по Донбассу

10:32 10.09.2020
Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

10:16 10.09.2020
"Голос" требует отменить инспекцию украинской территории террористами

"Голос" требует отменить инспекцию украинской территории террористами

10:14 10.09.2020
Состояние Навального улучшается, он снова может говорить и вспомнить в деталях полет из Томска в Москву

Состояние Навального улучшается, он снова может говорить и вспомнить в деталях полет из Томска в Москву

22:06 09.09.2020
Договоренность в ТКГ о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе поселка Шумы при участии ОБСЕ направлена на опровержение фейков и недопущение новых провокаций на Донбассе – Кравчук

Договоренность в ТКГ о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе поселка Шумы при участии ОБСЕ направлена на опровержение фейков и недопущение новых провокаций на Донбассе – Кравчук

19:12 09.09.2020
БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

18:19 09.09.2020
Спецпредставитель председателя ОБСЕ настоятельно призывает все стороны и дальше соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Спецпредставитель председателя ОБСЕ настоятельно призывает все стороны и дальше соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

15:51 09.09.2020
Участники ТКГ договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ

Участники ТКГ договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ

13:39 09.09.2020
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

13:17 09.09.2020
ТКГ проводит внеочередное заседание в среду по ситуации вокруг поселка Шумы – источник

ТКГ проводит внеочередное заседание в среду по ситуации вокруг поселка Шумы – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

В Киеве количество больных COVID-19 выросло почти на 298 человек - Кличко

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 2 областях, а в 5 установлен рекорд суточной заболеваемости – СНБО

В Украине за сутки COVID-19 заболели 2 582 человека, 44 умерли, рекордное число выздоровевших -1174

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

ПОСЛЕДНЕЕ

Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

Мэр Киева заявляет о приоритете локализации экономики столичного региона в условиях пандемии

Кличко отмечает важность развития киевской агломерации и инфраструктуры в столице в условиях карантина

Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020 и анонсировал проведение третьего форума

Шмыгаль инициирует увеличение площади орошаемых земель в Украине

Переформатирование судов и правоохранительных органов в рамках административно-территориальной реформы должно быть согласованным – глава ВСП

Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее похищения и угрозы убийством, сообщают соратники

В ВСУ за сутки обнаружили 44 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Состояние Балуха стабильно тяжелое, без ухудшений – нардеп Геращенко

Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА