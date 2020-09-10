Шмыгаль инициирует увеличение площади орошаемых земель в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина может укрепить позиции на мировых аграрных рынках, если увеличит площадь орошаемых земель, сообщает пресс-служба правительства.

"Укрепление лидерских позиций Украины на аграрных рынках в мире возможно при условии увеличения орошаемых земель. Украина имеет большой потенциал в развитии системы орошаемого земледелия, но имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Поэтому мы должны наращивать площади полива за счет модернизации существующих систем орошения и построения систем капельного орошении", - сказал премьер.

Он отметил, что такие меры позволят увеличить урожайность в Херсонской области минимум в 2,5 раза, что будет способствовать росту ВВП и создаст новые рабочие места.

"На Херсонщине лучше всего сохранившийся водохозяйственный комплекс и сосредоточены наибольшие площади под капельным орошением. Поэтому она может стать образцом в строительстве новых и современных систем ирригации", - добавил Шмыгаль.