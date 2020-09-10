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12:35 10.09.2020

Кремль позитивно оценивает договоренности ТКГ по Донбассу

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Кремль позитивно оценивает договоренности ТКГ по Донбассу

В Кремле приветствуют договоренности Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, согласно которым украинские позиции на Донбассе будут проинспектированы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как нам представляется, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения", - сказал он.

По словам Пескова, эти договоренности "можно только приветствовать, и будем надеяться, что это, действительно, возымеет необходимый эффект".

Теги: #ткг #песков #ордло
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