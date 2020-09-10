Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее похищения и угрозы убийством, сообщают соратники

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова через своего адвоката обратилась с заявлением к руководителю Следственного комитета республики о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения.

"Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. В заявлении Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ", - сообщили в пресс-службе штаба политика Виктора Бабарико, членом которого является Колесникова.

Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угроза убийством) УК Беларуси.

Как отмечается, в заявлении Колесникова "подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Белоруссии".

В заявлении она также отметила, что готова дать подробные показания.

В среду Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная считает все подозрения против себя абсурдными и расценивает происходившее как политическое преследование.