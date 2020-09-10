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11:47 10.09.2020

В ВСУ за сутки обнаружили 44 новых случая COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки обнаружили 44 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтвердили 44 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 37 человек: 11 военнослужащих в Киевской области, 9 военнослужащих и 1 работник ВСУ во Львовской области, 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Одесской области, 2 военнослужащих в Черновицкой области, 3 военнослужащих в Ровенской области, 1 военнослужащий в Хмельницкой области, по 2 военнослужащих в Житомирской и Полтавской областях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 10 сентября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 643 человека. Выздоровели за период пандемии 1440 человек, летальных случаев – 6.

На изоляции, в том числе самоизоляции – 534 человека.

Теги: #всу #коронавирус
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