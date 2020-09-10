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11:01 10.09.2020

Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

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Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента.

"Ангела Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования на Донбассе. Они обсудят события последних дней и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметил собеседник агентства.

Зеленский и Меркель обсудят также состояние реализации Парижских договоренностей глав государств "Нормандского формата".

Теги: #зеленский #донбасс #меркель
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Интерфакс-Украина
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