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10:44 10.09.2020

В Киеве количество больных COVID-19 выросло почти на 298 человек - Кличко

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В Киеве количество больных COVID-19 выросло почти на 298 человек - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 298 случаев коронавирусного заболевания, в том числе у 11 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян. На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своем телеграмм-канале.

Среди заболевших 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

В больницы госпитализирован 51 пациент. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе – 59, в Днепровском – 45, в Оболонском районе - 36 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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